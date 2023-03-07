Покрышкина Анисья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Анисья Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Покрышкин Осип Васильев

Отец ребёнка: Покрышкин Василий Васильев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Покрышкин Илья Васильев

Отец ребёнка: Покрышкин Василий Васильев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Покрышкин Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Покрышкин Василий Васильев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Василий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния