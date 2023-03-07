Покрышкин Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения28.02.1855 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1855 ст.
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Покрышкин Кирилл Васильев
Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915