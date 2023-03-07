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Покрышкин Василий Васильев

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.02.1855 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1855 ст.

Отец: Покрышкин Василий Аввакумов

Мать: Покрышкина Наталья Титова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Покрышкин Осип Васильев

Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Покрышкин Илья Васильев

Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Покрышкин Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Покрышкина Анисья Романова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Анисья Романова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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