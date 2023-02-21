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Кашуба Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашуба Фёдор Иванович

Мать: Кашуба Якилина

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Кашуба Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кашуба Ольга Ивановна

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Сизоненко Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кашуба Ольга Ивановна

Котельва, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашуба Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно