Кашуба Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашуба Фёдор Иванович
Мать: Кашуба Якилина
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Кашуба Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кашуба Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Сизоненко Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кашуба Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашуба Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно