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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
443Котельва, слоб. каз.при рч. Котелевке.30станов. кварт.200956886356Церквей православных 7. Ярмарок 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
99. Котельва, слобода бывшая государственная, при речке Средней Котелевке, дворов 2521, жителей 13801, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 7 церквей правосл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Котельва
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18446Котельваселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Котелевськийселищна рада Котелевська