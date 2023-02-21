Кашуба (Иващенко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашуба (Иващенко) Ольга Ивановна

Кашуба (Иващенко) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко Иван

Мать: Иващенко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Кашуба Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кашуба Николай Фёдорович

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Сизоненко Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Кашуба Николай Фёдорович

Котельва, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашуба Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно