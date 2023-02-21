Кашуба (Иващенко) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иващенко Иван
Мать: Иващенко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Кашуба Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кашуба Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Сизоненко Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Кашуба Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно