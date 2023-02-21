(Кадышникова) Елизавета Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кадышников Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кадышникова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кадышников Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область