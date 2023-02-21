(Кадышникова) Елизавета Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Елизавета Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кадышников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кадышникова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кадышников Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Кадышников Сергей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Сергей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область