Кадышников Сергей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кадышников Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кадышников Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кадышникова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кадышников Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Пахомовна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область