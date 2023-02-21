Кадышников Сергей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Сергей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кадышников Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кадышников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кадышникова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кадышников Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Елизавета Пахомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Пахомовна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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