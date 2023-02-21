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Кадышников Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кадышников Сергей Емельянович

Мать: Елизавета Пахомовна

Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Кадышников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно