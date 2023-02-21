Кадышников Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кадышников Сергей Емельянович
Мать: Елизавета Пахомовна
Рождение ребёнка
16.03.1916
Сын: Кадышников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно