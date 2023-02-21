Пикалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пикалов Борис

Мать: Пикалова Екатерина

Смерть
Неизвестно