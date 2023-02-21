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Пикалов Василий
Пикалов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пикалов Борис
1793 г.р.
Мать
Пикалова Екатерина
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Пикалов Борис
Мать:
Пикалова Екатерина
Смерть
Неизвестно
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