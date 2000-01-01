Пикалова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пикалов Савва
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пикалов Николай
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пикалов Василий
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Пикалов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Борис
Смерть
Неизвестно