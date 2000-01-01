Пикалова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пикалов Савва

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пикалов Николай

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пикалов Василий

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Пикалов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Борис

Смерть
Неизвестно
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