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(Пикалова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Пикалов Борис

Мать: Пикалова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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