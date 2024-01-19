Святополк-Мирский Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1857
Дата смерти29.05.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857
Место жительства
По 1876
Бракосочетание
19.01.1886
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: Похитонова Софья Петровна
Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1890
Сын: Святополк-Мирский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна
Геевка, Змиевский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Святополк-Мирский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1895
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1897
г. Екатеринославск, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Святополк-Мирская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна
Место жительства
С 1904 по 1914
Смерть
29.05.1914