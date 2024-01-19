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Святополк-Мирский Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

30.08.1857

Дата смерти

29.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1857
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.01.1886

Жена: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1887

Дочь: Похитонова Софья Петровна

Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1890

Сын: Святополк-Мирский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна

Геевка, Змиевский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Святополк-Мирский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1895
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1897
г. Екатеринославск, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Святополк-Мирская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна

Место жительства
С 1904 по 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.05.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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