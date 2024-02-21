Петрушин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Аня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Роман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Юра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Саша
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно