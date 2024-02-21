Петрушин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрушин Иван Павлович

Мать: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Аня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Юра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Саша

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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