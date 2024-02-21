Петрушин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Владимир

Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Николай

Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Смерть
1941
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Панкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния

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