Петрушин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Владимир
Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Николай
Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна
Смерть
1941
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Панкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Петрушина (Букотина) Просковья Павловна
Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния