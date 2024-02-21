Петрушина (Букотина) Просковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Владимир
Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Николай
Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович
Смерть
1991
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Панкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович