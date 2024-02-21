Петрушина (Букотина) Просковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушина (Букотина) Просковья Павловна

Место рождения

Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Владимир

Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Николай

Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович

Смерть
1991
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Панкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Петрушин Иван Павлович

Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния

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