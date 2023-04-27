Erskine of that Ilk Robert
Место рожденияErskine, Renfrewshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1310
Дата смерти1385
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1310
Отец: Erskine William
Мать: Stewart Beatrix
Erskine, Renfrewshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1342
Erskine, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
1350
Дочь: Erskine Jean
Мать ребёнка: Lindsay Of Crawford Beatrice
Работа или профессия
Неизвестно
Chamberlain, Ambassador
Работа или профессия
Неизвестно
prom. supptr. of David II, High Chamb.1350/7 & 1363/4, Const. Stirling Castle
unknown
Смерть
1385
Erskine, Renfrewshire, Scotland