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Erskine of that Ilk Robert

Место рождения

Erskine, Renfrewshire, Scotland

Дата рождения

Около 1310

Дата смерти

1385

Пол

Мужской

Отец

1274 г.р.

Мать

1268 г.р.

Жена

Около 1302 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1310

Отец: Erskine William

Мать: Stewart Beatrix

Erskine, Renfrewshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1342

Жена: Lindsay Of Crawford Beatrice

Erskine, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
1350

Дочь: Erskine Jean

Мать ребёнка: Lindsay Of Crawford Beatrice

Работа или профессия
Неизвестно
Chamberlain, Ambassador
Работа или профессия
Неизвестно
prom. supptr. of David II, High Chamb.1350/7 & 1363/4, Const. Stirling Castle
unknown
Смерть
1385
Erskine, Renfrewshire, Scotland