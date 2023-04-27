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Lindsay of Crawford (Lindsay of Crawford) Beatrice

Место рождения

Crawford, Clydesdale, Lanarkshire, Scotland

Дата рождения

Около 1302

Дата смерти

1352

Пол

Женский

Отец

1267 г.р.

Мать

Около 1264 г.р.

Муж

Около 1297 г.р.
Около 1310 г.р.

Дети

Около 1323 г.р.
1350 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302

Отец: Lindsay Alexander

Мать: Stewart daughter Alexander

Crawford, Clydesdale, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1320

Муж: Douglas Archibald Tyneman'

1st Husband
Рождение ребёнка
Около 1323

Сын: Douglas William

Отец ребёнка: Douglas Archibald Tyneman'

Douglas, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1342

Муж: Erskine Of That Ilk Robert

Erskine, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
1350

Дочь: Erskine Jean

Отец ребёнка: Erskine Of That Ilk Robert

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1352
Erskine, Renfrewshire, Scotland
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