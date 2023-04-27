Lindsay of Crawford (Lindsay of Crawford) Beatrice
Место рожденияCrawford, Clydesdale, Lanarkshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1302
Дата смерти1352
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302
Отец: Lindsay Alexander
Crawford, Clydesdale, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1320
1st Husband
Рождение ребёнка
Около 1323
Сын: Douglas William
Отец ребёнка: Douglas Archibald Tyneman'
Douglas, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
Около 1342
Erskine, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
1350
Дочь: Erskine Jean
Отец ребёнка: Erskine Of That Ilk Robert
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1352
Erskine, Renfrewshire, Scotland