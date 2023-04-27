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Erskine William

Место рождения

Erskine, Renfrewshire, Scotland

Дата рождения

1274

Дата смерти

Около 1331

Пол

Мужской

Отец

Около 1249 г.р.

Мать

1253 г.р.

Дети

Около 1310 г.р.
1325 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1274

Отец: Erskine John

Мать: Macgilronan (MacGilronan) Margaret

Работа или профессия
Неизвестно
Alive 1331
Рождение ребёнка
Около 1310

Сын: Erskine of that Ilk Robert

Мать ребёнка: Stewart (Stewart) Beatrix

Рождение ребёнка
1325

Сын: Erskine Alan

Мать ребёнка: Stewart (Stewart) Beatrix

Смерть
Около 1331

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