Erskine William
Место рожденияErskine, Renfrewshire, Scotland
Дата рождения1274
Дата смертиОколо 1331
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1274
Отец: Erskine John
Работа или профессия
Неизвестно
Alive 1331
Рождение ребёнка
Около 1310
Сын: Erskine of that Ilk Robert
Мать ребёнка: Stewart (Stewart) Beatrix
Рождение ребёнка
1325
Сын: Erskine Alan
Мать ребёнка: Stewart (Stewart) Beatrix
Смерть
Около 1331