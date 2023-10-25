Русакова (Захарова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шумова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Русакова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич
Рождение ребёнка
25.03.1929
Сын: Русаков Александр Егорович
Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич
Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Русакова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич
Смерть
Неизвестно