Русакова (Захарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Захарова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шумова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Русакова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич

Рождение ребёнка
25.03.1929

Сын: Русаков Александр Егорович

Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич

Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Русакова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Русаков Егор Афанастевич

Смерть
Неизвестно
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