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Долгоруков Василий Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1566

Дата смерти

После 1620

Пол

Мужской

Отец

Около 1539 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1566

Отец: Долгоруков Григорий Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Бракосочетание
Около 1590

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: дочь Андрея Яковлевича Щелкалова
Рождение ребёнка
Около 1591

Сын: Долгоруков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1592

Сын: Долгоруков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Военная служба
1601
Воевода в Пелыме
Место жительства
1604
Москва, город федерального значения Москва
Вместе с братом Алексеем выставлял 6 чел. конных
Военная служба
1605
Серпухов, Серпухов, Московская область
Воинское звание: воевода
Место жительства
1606
Москва, город федерального значения Москва
Дворянский придворный чин: боярин, высший чин по росписи XVII века: бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, стольники
Военная служба
1606
Елец, город Елец, Липецкая область
Воевода в Ельце
Место жительства
1607
Москва, город федерального значения Москва
Московский дворянин
Место жительства
1620
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Владел вотчиной в Оболенске, полученной по долевой с его бpатом кн. Алексеем четвеpтью с. Стаpый Оболенск и половиной с. Никольское, 120 четв.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1620
Москва, город федерального значения Москва
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