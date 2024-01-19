Долгоруков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1566
Дата смертиПосле 1620
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1566
Отец: Долгоруков Григорий Иванович
Мать: не указана
Титул: князь
Бракосочетание
Около 1590
Жена: не указана
Жена: дочь Андрея Яковлевича Щелкалова
Рождение ребёнка
Около 1591
Сын: Долгоруков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1592
Сын: Долгоруков Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Титул: князь
Военная служба
1601
Воевода в Пелыме
Место жительства
1604
Вместе с братом Алексеем выставлял 6 чел. конных
Военная служба
1605
Серпухов, Серпухов, Московская область
Воинское звание: воевода
Место жительства
1606
Дворянский придворный чин: боярин, высший чин по росписи XVII века: бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, стольники
Военная служба
1606
Елец, город Елец, Липецкая область
Воевода в Ельце
Место жительства
1607
Московский дворянин
Место жительства
1620
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Владел вотчиной в Оболенске, полученной по долевой с его бpатом кн. Алексеем четвеpтью с. Стаpый Оболенск и половиной с. Никольское, 120 четв.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1620