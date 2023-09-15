Долгоруков Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1592
Дата смерти1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1592
Отец: Долгоруков Василий Григорьевич
Мать: не указана
Титул: князь
Место жительства
1618
1618 Москва, Русское царство, московский дворянин, упоминается в 1627 и 1658
Бракосочетание
1638
Жена: Долгорукова ? Артемьевна
Рождение ребёнка
1639
Дочь: Хилкова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Долгорукова ? Артемьевна
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1658
(было 1656)