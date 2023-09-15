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Долгоруков Фёдор Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1592

Дата смерти

1658

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1592

Отец: Долгоруков Василий Григорьевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Место жительства
1618
Москва, город федерального значения Москва
1618 Москва, Русское царство, московский дворянин, упоминается в 1627 и 1658
Бракосочетание
1638

Жена: Долгорукова ? Артемьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1639

Дочь: Хилкова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Долгорукова ? Артемьевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1658
Москва, город федерального значения Москва
(было 1656)
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