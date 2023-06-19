Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)
Место рождения
Дата рождения25.07.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874
Отец: Иевлевъ Ермолай
Бракосочетание
09.11.1892
Жена: Иевлева Анастасия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Иевлевъ Василий
Мать ребёнка: Иевлева Анастасия
Рождение ребёнка
25.09.1894
Сын: Иевлева Федулия
Мать ребёнка: Иевлева Анастасия
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Иевлевъ Семенъ
Мать ребёнка: Иевлева Анастасия
Рождение ребёнка
25.11.1898
Сын: Иевлевъ Николай
Мать ребёнка: Иевлева Анастасия
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Ивлевъ Иванъ
Мать ребёнка: Ивлева Христиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Христиния Иванова