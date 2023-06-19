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Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874

Отец: Иевлевъ Ермолай

Мать: Иевлева Александра Ильина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Иевлева Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Иевлевъ Василий

Мать ребёнка: Иевлева Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Иевлева Федулия

Мать ребёнка: Иевлева Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Иевлевъ Семенъ

Мать ребёнка: Иевлева Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1898

Сын: Иевлевъ Николай

Мать ребёнка: Иевлева Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Ивлевъ Иванъ

Мать ребёнка: Ивлева Христиния Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Христиния Иванова