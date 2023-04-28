Иевлева (Власова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Власовъ Трофимъ
Мать: Власова Марья
Бракосочетание
09.11.1892
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Иевлевъ Василий
Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)
Рождение ребёнка
25.09.1894
Сын: Иевлева Федулия
Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Иевлевъ Семенъ
Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)
Рождение ребёнка
25.11.1898
Сын: Иевлевъ Николай
Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)