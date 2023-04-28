Иевлева (Власова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Власова) Анастасия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Власовъ Трофимъ

Мать: Власова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Иевлевъ Василий

Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Иевлева Федулия

Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Иевлевъ Семенъ

Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1898

Сын: Иевлевъ Николай

Отец ребёнка: Ивлевъ Никифоръ (Никоноръ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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