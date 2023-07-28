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Беляков Исаак Ефимович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Беляков Ефим Иванович

Мать: Белякова Степанида

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1851

Жена: Белякова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Беляков Стефан Исаакович

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1856

Жена: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Исааковна

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Исаакиевна

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елизавета Исаакиевна

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Беляков Дмитрий Исаакиевич

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Беляковы Двойня Иоанн и Марфа

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Беляков Иаонн (Иван) Исакиевич

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Илья Исаакович

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Матфей Исаакиевич

Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна

Смерть
До 1903
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область