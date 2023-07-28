Беляков Исаак Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Беляков Ефим Иванович
Мать: Белякова Степанида
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Исааковна
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Исаакиевна
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елизавета Исаакиевна
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Беляков Дмитрий Исаакиевич
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Беляковы Двойня Иоанн и Марфа
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Беляков Иаонн (Иван) Исакиевич
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Матфей Исаакиевич
Мать ребёнка: Белякова Дарья Васильевна
Смерть
До 1903