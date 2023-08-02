Беляков Матфей Исаакиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Матфей Исаакиевич

Беляков Матфей Исаакиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Исаак Ефимович

Мать: Белякова Дарья Васильевна

Бракосочетание
1897

Жена: Белякова Ирина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Беляков Симеон Матвеевич

Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Беляков Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно