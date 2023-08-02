Беляков Матфей Исаакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Исаак Ефимович
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белякова Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно