Беляков Стефан Исаакович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Беляков Исаак Ефимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.09.1886
Дочь: Булычева Надежда Степановна (Стефановна)
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Восприемники: Иоанн Исаакиевич Беляков и крестьянская жена Параскева Лабутина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Беляков Александр Стефанович
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Анна Федоровна
Смерть
Около 1919
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно