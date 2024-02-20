Ткаченко Яким Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1884
Отец: Ткаченко Иван Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1912
Дочь: Матрена Якимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.09.1914
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно