Ткаченко Яким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Яким Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1884

Отец: Ткаченко Иван Ефимович

Мать: Ткаченко Матрена Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1912

Дочь: Матрена Якимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.09.1914

Сын: Ткаченко Андрей Якимович

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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