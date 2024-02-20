Ткаченко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Мария Ивановна

Ткаченко Мария Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1912

Дочь: Матрена Якимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Яким Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.09.1914

Сын: Ткаченко Андрей Якимович

Отец ребёнка: Ткаченко Яким Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close