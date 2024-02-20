(Ткаченко) Матрена Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Матрена Якимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.03.1912

Дата смерти

12.03.1913

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1912

Отец: Ткаченко Яким Иванович

Мать: Ткаченко Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
12.03.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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