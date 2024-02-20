Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1881
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1882
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1884
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно