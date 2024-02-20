Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Ткаченко Иван Ефимович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Ткаченко Косьма Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Ткаченко Яким Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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