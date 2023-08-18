(Ronkin) Basya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ronkin) Basya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ronkin Abram

Мать: Ronkin Khana Yankelevna