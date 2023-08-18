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(Ronkin) Basya
(Ronkin) Basya
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Женский
Отец
Ronkin Abram
1858 г.р.
Мать
Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Ronkin Abram
Мать:
Ronkin Khana Yankelevna
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