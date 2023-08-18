Ronkin Abram
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ронкин Хаим Давид Иоселев
Мать: Ronkin Malka Itzkovna
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ronkin Girsha
Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ronkin Mikhel
Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Ronkin) Basya
Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna
Смерть
Неизвестно