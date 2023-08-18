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Ronkin Abram

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

1881 г.р.
1885 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ронкин Хаим Давид Иоселев

Мать: Ronkin Malka Itzkovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ronkin Girsha

Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ronkin Mikhel

Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Ronkin) Basya

Мать ребёнка: Ronkin (Ronkin) Khana Yankelevna

Смерть
Неизвестно

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