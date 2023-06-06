Махмутова (Мусина) Фаима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Мусина) Фаима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Камалетдинов Муса

Мать: Мухаммедсафина Камалия

Рождение ребёнка
05.05.1927

Сын: Махмутов Жаудат

Отец ребёнка: Махмутов Хузязян

Рождение ребёнка
1930

Сын: Махмутов Шафкат

Отец ребёнка: Махмутов Хузязян

Рождение ребёнка
20.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Хузязян

Рождение ребёнка
11.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Хузязян

Нурлат
Рождение ребёнка
05.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Хузязян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Хузязян

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
1988