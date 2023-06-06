Махмутова (Мусина) Фаима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Камалетдинов Муса
Мать: Мухаммедсафина Камалия
Рождение ребёнка
05.05.1927
Сын: Махмутов Жаудат
Отец ребёнка: Махмутов Хузязян
Рождение ребёнка
1930
Сын: Махмутов Шафкат
Отец ребёнка: Махмутов Хузязян
Рождение ребёнка
20.05.1938
Рождение ребёнка
11.05.1942
Нурлат
Рождение ребёнка
05.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмутов Хузязян
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
1988