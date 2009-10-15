Махмутов Жаудат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутов Жаудат

Махмутов Жаудат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1927

Дата смерти

15.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927

Отец: Махмутов Хузязян

Мать: Махмутова Фаима

Рождение ребёнка
19.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Салтания

Рождение ребёнка
01.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Салтания

Рождение ребёнка
03.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Салтания

Рождение ребёнка
23.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Салтания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Салтания

Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
15.10.2009