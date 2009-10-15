Махмутов Жаудат
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1927
Дата смерти15.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927
Отец: Махмутов Хузязян
Мать: Махмутова Фаима
Рождение ребёнка
19.06.1954
Рождение ребёнка
01.11.1956
Рождение ребёнка
03.11.1958
Рождение ребёнка
23.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махмутова Салтания
Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
15.10.2009