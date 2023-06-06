Махмутов Шафкат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Махмутов Хузязян
Мать: Махмутова Фаима
Рождение ребёнка
16.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махмутова Амина
Россия
Рождение ребёнка
27.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махмутова Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махмутова Амина
Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
2001