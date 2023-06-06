Махмутов Шафкат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Шафкат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Махмутов Хузязян

Мать: Махмутова Фаима

Рождение ребёнка
16.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Амина

Россия
Рождение ребёнка
27.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Амина

Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
2001