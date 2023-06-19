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Зотов Алексей Семенович

Место рождения

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1870 и 1871

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871

Отец: Зотов Семен

Мать: Зотова Александра Тимофеевна

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: Зотова-Румянцева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Зотов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зотов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна

Смерть
1943