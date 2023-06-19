Зотов Алексей Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1871
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871
Отец: Зотов Семен
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: Зотова-Румянцева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
19.07.1899
Сын: Зотов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Зотова Анна Федоровна
Смерть
1943