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Зотов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.07.1899

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899

Отец: Зотов Алексей Семенович

Мать: Зотова Анна Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Лидия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Лидия Иосифовна

Смерть
1987
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