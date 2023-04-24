Зотов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1899
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899
Отец: Зотов Алексей Семенович
Мать: Зотова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Лидия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Лидия Иосифовна
Смерть
1987