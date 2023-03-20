Зотов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Зотов Алексей Семенович
Мать: Зотова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.02.1929
Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
22.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985