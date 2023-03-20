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Зотов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Зотов Алексей Семенович

Мать: Зотова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.02.1929

Сын: Зотов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
22.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Анна Константиновна

Смерть
1985
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