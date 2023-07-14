Костина (Костина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Костина) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

08.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Костин Александр Константинович

Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Маликова Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Костин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1880
Самара, Самара, Самарская область