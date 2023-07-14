Костина (Костина) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти08.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Костин Александр Константинович
Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Маликова Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Костин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Костин Константин Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1880