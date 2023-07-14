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Костин Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

11.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Костин Константин Яковлевич

Мать: Костина Мария Сергеевна

Бракосочетание
18.10.1883

Жена: Костина Лидия Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1886

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Костина Лидия Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1887

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Костина Лидия Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.05.1894
Самара, Самара, Самарская область
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