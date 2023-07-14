Костин Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти11.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
18.10.1883
Жена: Костина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1886
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Костина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1887
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Костина Лидия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.05.1894