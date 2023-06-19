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Григорий Никитин

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Никита Матвеев

Мать: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ковалев Савва Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Антиппова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Антиппова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Ковалев Родион Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Антиппова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Антиппова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно