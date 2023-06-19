Григорий Никитин
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Никита Матвеев
Мать: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Анисия Антиппова
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Антиппова
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Анисия Антиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Антиппова
Работа или профессия
Неизвестно