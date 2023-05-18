Никита Матвеев
Место рождения
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Матвей Васильев
Мать: Авдотья Захарова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Косьма Никитин
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
15.05.1837
Дочь: Евфросинья Никитина
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Аникий Никитин
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
19.08.1842
Сын: Адриан Никитин
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Никитин
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домника Никитина
Мать ребёнка: Лукерья Михайлова