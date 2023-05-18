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Никита Матвеев

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Матвей Васильев

Мать: Авдотья Захарова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Косьма Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Белоусов Семен Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1837

Дочь: Евфросинья Никитина

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Аникий Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1842

Сын: Адриан Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домника Никитина

Мать ребёнка: Лукерья Михайлова

Жуково, Осташковский, Тверская область
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