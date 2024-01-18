Родион Федоров
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Дата рождения1719
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Родионов
Мать ребёнка: Настасья Никифоровна
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
1800
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово