Родион Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Федоров

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

1719

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Родионов

Мать ребёнка: Настасья Никифоровна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
1800
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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