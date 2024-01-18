Настасья Никифоровна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Дата рождения1721
Дата смертиМежду 1778 и 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Родионов
Отец ребёнка: Родион Федоров
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Федоров
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Между 1778 и 1786
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово