Настасья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Никифоровна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

1721

Дата смерти

Между 1778 и 1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Родионов

Отец ребёнка: Родион Федоров

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Федоров

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Между 1778 и 1786
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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