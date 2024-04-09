Сорокина Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Илья

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Илья

Смерть
Неизвестно

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