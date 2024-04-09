Сорокин Илья
Место рожденияд. Малый Югуть
Дата рождения10.05.1935
Дата смерти12.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935
Отец: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Зоя
Рождение ребёнка
23.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Зоя
Смерть
12.12.1984
Похороны
Неизвестно