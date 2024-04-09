Сорокин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Илья

Место рождения

д. Малый Югуть

Дата рождения

10.05.1935

Дата смерти

12.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935

Отец: Сорокин Давыд

Мать: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Зоя

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Зоя

Смерть
12.12.1984
Похороны
Неизвестно

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