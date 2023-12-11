Мазин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1871
Мать ребёнка: Елисавета Ивановна
Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873
Дочь: Мазина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1877
Мать ребёнка: Елисавета Ивановна
Смерть
Неизвестно