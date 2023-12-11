Мазин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Мазин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Елисавета Ивановна

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873

Дочь: Мазина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1877

Сын: Мазин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Елисавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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