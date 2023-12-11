Елисавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1871
Отец ребёнка: Мазин Михаил Иванович
Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873
Дочь: Мазина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мазин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1877
Отец ребёнка: Мазин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно