Кокорина (Бусовикова) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1977
Дата смерти30.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1977
Рождение ребёнка
18.04.1998
Сын: Кокорин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
31.03.2005
Сын: Кокорин Игнатий Владимирович
Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2012
Сын: Кокорин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.2019