Кокорина (Бусовикова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Бусовикова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1977

Дата смерти

30.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1977

Отец: Бусовиков Анатолий Григовьевич

Мать: Бусовикова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1998

Сын: Кокорин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
31.03.2005

Сын: Кокорин Игнатий Владимирович

Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
02.12.2012

Сын: Кокорин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кокорин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Владимир Владимирович

Смерть
30.12.2019