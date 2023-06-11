Кокорин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1998

Сын: Кокорин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
31.03.2005

Сын: Кокорин Игнатий Владимирович

Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
02.12.2012

Сын: Кокорин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Ольга Анатольевна

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