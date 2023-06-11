Кокорин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1998
Сын: Кокорин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
31.03.2005
Сын: Кокорин Игнатий Владимирович
Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
02.12.2012
Сын: Кокорин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Кокорина Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно